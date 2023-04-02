شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيبة تكشف فوائد الحليب للنوم.. ماذا قالت؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الدكتورة يكاتيرينا ميلنيكوفا أخصائية أمراض الباطنية لماذا يساعد الحليب على النوم بصورة سريعة.



وتشير الطبيبة في حديث لموقع Gazeta.Ru، إلى أن الحليب يؤثر إيجابيا في النوم بفضل احتوائه على الحمض الأميني التربتوفان الذي هو مقدمة للميلاتونين الذي يساعد على النوم بسرعة ويحسن نوعيته. ولكن يجب أن نعلم أن الحليب غير ملائم للجميع.



وتقول: "يعاني الكثيرون بعد بلوغهم 25عاما، من نقص إنتاج اللاكتيز ما يمنع هضم الحليب بسرعة. لذلك فإن تناول الحليب ليلا من جانب قد يساعدهم على النوم بسرعة، ومن جانب آخر سيسبب الانتفاخ وكثرة الغازات، ما يلغي التأثير الإيجابي للحليب".

وتشير الطبيبة، إلى أن على الشخص الذي يعاني من مشكلات في النوم تناول الموز لأنه يحتوي على نسبة عالية من التربتوفان والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتساعد هذه المواد على استرخاء العضلات والنوم جيدا. كما تنصح بالاهتمام أيضا بالمكملات الغذائية المحتوية على المغنيسيوم.

وتضيف: ولكن قبل تناول المواد التي تساعد على سرعة النوم من الضروري اخذ سرعة هضمها وامتصاصها بالاعتبار. فمثلا تحتوي الأسماك الحمراء والبازلاء على نسبة عالية من التربتوفان، ولكنها لا تصلح لتحسين النوم لأن هضمها يستغرق وقتا طويلا. لذلك تنصح بتناول الأطعمة البروتينية الخفيفة في الليل.

وتنصح الطبيبة بتجنب تناول الكحول من أجل النوم بسرعة، حيث أن النوم السريع لا يعوض الضرر الذي يلحقه الكحول بالجسم. بالإضافة إلى أن الكحول لا يحسن نوعية النوم.

وتضيف، إذا لم تساعد هذه التوصيات بشأن تحسين نوعية النوم فيجب على الشخص مراجعة طبيب أخصائي. لأن اهمال هذه المشكلة غير صحيح، حيث قد تكون من أعراض مرض خطير مثل اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية أو الجهاز العصبي.

يكافح الكثيرون من أجل الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. وفي حين أن هناك مضاعفات واضحة تصاحب قلة النوم، فقد يكون لها أيضا نتائج خطيرة على صحة الفم.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، كبير أخصائيي تقويم الأسنان في Impress، كيف يمكن أن تؤدي ليالي الحرمان من النوم والأرق إلى فقدان الأسنان.

وحذر من أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يؤدي إلى أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة وعدد من المشكلات الأخرى في الفم.

التهاب اللثة

قال قاسم: "من أكثر مشاكل الأسنان شيوعا الناتجة عن الحرمان من النوم التهاب اللثة، وهذا ناتج عن هرمونات التهابية إضافية ينتجها الجسم عندما لا يحصل على قسط كاف من النوم".

وأشار إلى أن أول علامة على التهاب اللثة هو نزيف اللثة. وتابع: "في هذه المرحلة، يجب أن تتصرف وتطلب المشورة من أخصائي طبي، حيث يمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى مشاكل أسنان أكثر خطورة مثل التهاب دواعم السن، وتكوّن الجيوب بين اللثة والأسنان، وفي النهاية فقدان الأسنان".

وأضاف: "راقب صحة اللثة عن كثب إذا كنت ترتدي تقويم الأسنان، لأن أي بكتيريا محبوسة بداخلها سوف تبقة على الأسنان وتتضاعف، ما يسبب المزيد من المشاكل".

وأظهرت الدراسات أيضا أن المصابين بالتهاب دواعم السن معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أحداث القلب والأوعية الدموية.

وتنص مؤسسة "هارفارد هيلث" على ما يلي: "المصابون بأمراض اللثة لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غير ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. لكن قد لا يكون هناك اتصال مباشر. ويتمتع الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض القلب بلثة صحية، وليس كل من يعاني من أمراض اللثة يعاني من مشاكل في القلب. وعوامل الخطر المشتركة، مثل التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي، قد تفسر الارتباط. ولا يزال هناك شك متزايد في أن أمراض اللثة قد تكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب".

أوضح الدكتور قاسم: "على الرغم من أن صرير الأسنان (طحن الأسنان) عادة ما يكون نتيجة للتوتر والقلق، إلا أنه شائع أيضا بين أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم ويمكن أن يؤثر بشكل خطير على صحة فمك".

وأضاف: "الحالات الخفيفة قد لا تتطلب العلاج، ولكن أولئك الذين يضغطون كثيرا ويضغطون كثيرا على أسنانهم يمكن أن يصابوا باضطرابات شديدة في الفك، والصداع والصداع النصفي، والأسنان المفلطحة / المكسورة، وزيادة حساسية الأسنان وحتى فقدان الأسنان".

والوظيفة الأساسية لجهاز المناعة لدينا هي المساعدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى، وهو أمر حيوي في الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

وليس ذلك فحسب، بل يساهم نظام المناعة القوي في صحة الأسنان واللثة، كما أن قلة النوم ستضعف جهاز المناعة وقدرته على حماية الفم من الالتهابات الشائعة.

رائحة الفم الكريهة

كشف الدكتور قاسم أن قلة النوم تقلل من إفراز اللعاب في الفم. وشرح: "اللعاب مطلوب للحفاظ على أفواهنا نظيفة عن طريق تقليل كمية البكتيريا، ولكن إذا كان هذا اللعاب محدودا وتجف أفواهنا، فسوف تتراكم البكتيريا وتنبعث رائحة الأنفاس الكريهة".

وأضاف: "يؤثر الحرمان من النوم على أجسامنا بعدة طرق بخلاف مجرد الشعور بالتعب، ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو مدى تأثيره على صحة الفم. وإذا كان لديك تقويم الأسنان، فتأكد من تنبيه أخصائي تقويم الأسنان عند التعرض لأي من هذه الآثار الجانبية، وعندما تعاني من النوم، من الأفضل دائما طلب المشورة من أخصائي طبي قبل أن تبدأ في التأثير على جسمك".

