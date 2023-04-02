شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شئون الحرمين يعلن استكمال تهيئة التوسعة السعودية الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أن الرئاسة استكملت تهيئة التوسعة السعودية الثالثة؛ لاستيعاب أكبر قدر من قاصدي المسجد الحرام.

وقال السديس - في تصريح أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - إن التوسعة السعودية الثالثة قد استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات في جميع أروقة التوسعة السعودية الثالثة وساحاتها وأدوارها وسطحها.

وأضاف أن التوجيه بالتوسعة الثالثة جاء للتخفيف على قاصدي المسجد الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء روحانية آمنة.

يشار إلى أنه بعد التوسعة الثالثة يصبح المسجد الحرام قادرا على استيعاب ثلاثة ملايين مصل، وتسهل التوسعة الطواف لـ 105 آلاف طائف حول الكعبة الشريفة في الساعة