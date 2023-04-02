شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: رئيس الوزراء الكويتي لم يعتذر عن منصبه ويبحث تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت صحيفة (القبس) الكويتية أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، لم يعتذر حتى الآن عن المنصب، فيما سيلتقي القيادة السياسية الأحد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر حكومي وصفته بـ "المطلع" مساء السبت القول إنه في ضوء المستجدات على الساحة السياسية وبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المرحلة الراهنة وفق الأطر الدستورية، يجري الآن بحث إجراءات المرحلة المقبلة من خلال تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية، وحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة بصفة عاجلة؛ بما يتناسب مع مواد الدستور، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا إلى الآن.

وأضافت الصحيفة أن ذلك، يأتي عقب تداعيات حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي، والذي قضى ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة الكويتي 2022 وعودة مجلس الأمة الذي تم انتخابه 2020 برئاسة مرزوق الغانم. وكان قد صدر أمر أميري بتكليف الشيخ أحمد النواف الأحمد بتشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 5 مارس الماضي.