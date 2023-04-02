شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو مواطنيها لعدم السفر لتنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب فيروس ماربوغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الخارجية البحرينية جميع المواطنين لعدم السفر في الوقت الراهن إلى جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية؛ لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم، مؤكدة ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.