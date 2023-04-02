شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى بحمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أورد التلفزيون السوري السبت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.

وبث التلفزيون السوري لقطات حية أظهرت تصدي وسائط الدفاع الجوي لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في المنطقة الوسطى، ودوت في اللقطات انفجارات في منطقة الهجوم.

وأوضح أن الاستهداف تم عبر إطلاق الصواريخ وأسقطت الدفاعات السورية بعضها، غير أنها ألحقت أضرارا مادية .

وكان الطيران الإسرائيلي قد أغار - فجر الجمعة - على أحد المواقع في ريف دمشق.