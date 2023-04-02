شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: زلزالان يضربان شمال البحر الميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مرصد الزلازل الأردني، أمس السبت، زلزالين في منطقة شمال البحر الميت، الأول في تمام الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي بقوة 3.2، وبعدها بخمس دقائق زلزال آخر بقوة 2.2.