شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويمدد اعتقال 6 شبان من القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، فلسطينيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال 6 شبان من مدينة القدس.



من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل المقدسي بلال سواحرة شرط الإبعاد عن البلدة القديمة ثلاثة أسابيع وكفالة 500 شيكل، بالإضافة إلى كفالة خطيّة، كما أفرجت عن الشاب المقدسي محمد جهاد أبو كف شرط الحبس المنزلي وكفالة مالية 1000 شيكل، إلى جانب منعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.