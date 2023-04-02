شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب فى أراضى الـ48 غدا احتجاجا على إعدام الاحتلال الإسرائيلى لشهيد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، عن إضراب عام فى أراضي الـ48 الأحد، ردا على عملية إعدام الشهيد محمد خالد العصيبى، على يد عناصر شرطة الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت اللجنة - في اجتماعها الطارئ الذى عقد فى مسقط رأس الشهيد بقرية "حورة" بمنطقة النقب - أن الإضراب يشمل السلطات المحلية العربية، وجهاز التعليم العربى، باستثناء جهاز التعليم الخاص.



ودعت إلى المبادرة لتنظيم وقفات احتجاجية فى مختلف البلدات العربية ردا على عملية الإعدام، اليوم وغدا الأحد، وتحويل جنازة الشهيد يوم غد في بلدته حورة إلى مظاهرة جماهيرية حاشدة، ضد كل سياسات الاحتلال والقمع والتمييز العنصرى.



وكانت لجنة المتابعة بالتنسيق مع السلطات المحلية في النقب ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، قد دعت إلى اجتماع طارئ في حورة.



واستشهد محمد العصيبى من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، قرب باب السلسلة فى البلدة القديمة بالقدس المحتلة.



وترفض الشرطة الإسرائيلية نشر توثيقات من عملية إعدام العصيبي، فيما تزعم أن "الحديث يدور عن عملية وأن المكان الذي نفذت فيه عملية الإعدام غير محاط بالكاميرات".