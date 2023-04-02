اخبار الخليج

شئون الحرمين تطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طيبت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" اليوم/ السبت/ أن الرئاسة دأبت على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا