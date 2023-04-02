شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طيبت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الحجر الأسود والكعبة المشرفة بدهن العود الفاخر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ أن الرئاسة دأبت على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب، انطلاقًا من أهمية مكانة الحرمين الشريفين في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وحرصًا على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.