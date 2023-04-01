شكرا لقرائتكم خبر عن العاهلان البحرينى والأردنى يعقدان جلسة مباحثات رسمية فى المنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، جلسة مباحثات رسمية في المنامة، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، أوجه العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز التعاون الثنائي الوثيق والعمل المشترك البناء في مختلف الجوانب التي تخدم المصالح المتبادلة.

وأكد العاهل البحريني - خلال جلسة مباحثات ثنائية - عمق العلاقات البحرينية الأردنية وامتدادها التاريخي وما تتميز به من تواصل وتنسيق دائم على جميع المستويات، مشيداً بالمواقف المشرفة التي تقفها دائماً المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين.



وأعرب العاهلان البحريني والاردني - حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين - عن بالغ الاعتزاز بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات المملكتين التاريخية، والحرص المستمر على مواصلة تعزيزها وتنميتها فى جميع المجالات.

وأثنى العاهل البحريني على الدور المحوري الفاعل الذي يضطلع به الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن مصالح الأمة العربية ونصرة قضاياها العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والدفع بمنظومة العمل العربي المشترك.



كما بحث الجانبان الأوضاع المستجدة في منطقة الشرق الأوسط وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكدا دعمهما لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للازمات في المنطقة؛ بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لشعوبها.



من جانبه أكد العاهل الاردني اعتزاز المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً بروابط الأخوة الراسخة وعلاقات التعاون المتميزة التي تجمعها بمملكة البحرين وشعبها الكريم .