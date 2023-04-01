شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين فى عملية دهس شمالى الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد شبكة سكاى نيوز إصابة 3 أشخاص فى عملية دهس وقعت قرب بلدة بيت أمر شمالى الخليل، فيما أعلن الجيش الإسرائيلى مقتل منفذ العملية.

وأكدت أن الحادث خلف 3 مصابين، وذكرت مصادر طبية أن شخصين حالتهما خطيرة، إلى جانب إصابة متوسطة.

وأشار مراسلنا إلى أن المصابين فى حادث الدهس هم جنود فى الجيش الإسرائيلى.

وكشف الجيش الإسرائيلى أنه "تمت تصفية المنفذ بالرصاص".

وحسب ما ذكرت تقارير محلية، فإن سيارة دهست عددا من الجنود أمام محل لبيع الخضار عند مدخل بيت أمر، وعلى الفور أطلق جنود الرصاص باتجاه السيارة، وأصابوا سائقها.