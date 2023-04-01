شكرا لقرائتكم خبر عن واس: تجديد مسجد "جواثا" ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد "جواثا" ثانى مسجد صُليت فيه صلاة الجمعة فى الإسلام، بعد أول جمعة شهدها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فى المدينة المنورة، وأحد المساجد التى تتميز بطرازها المعمارى وأقواسه الداخلية ومحاربه ونوافذه وأبوابه.

وأوضحت الوكالة، أن مسجد جواثا يأتى ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة الـ13، ‏‎بواقع 6 مساجد لمنطقة الرياض، و5 مساجد في منطقة مكة المكرمة، و4 مساجد في منطقة المدينة المنورة، و3 مساجد في منطقة عسير، ومسجدان في المنطقة الشرقية، ومثلهما في كل من الجوف وجازان، ومسجدًا واحدًا في كل من الحدود الشمالية، تبوك، الباحة، نجران، حائل، والقصيم.



وأشارت إلى أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعمل على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة فى المبانى التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.



يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.