شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُحبط 15 عملية اجتياز للحدود البحرية وتضبط شخصا لانتمائه لتنظيم إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى - في بيان اليوم /السبت/ - أن وحدات الحرس تمكنت من ضبط 52 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.

وأفاد بأن وحدات المنطقة البحرية بصفاقس والمهدية تمكنت إحباط 15 عملية اجتياز للحدود البحرية من إجمالي 19 محاولة بالمناطق البحرية بالمنستير، صفاقس، والمهدية، وإيقاف 511 مجتازا.



وأشار إلى أن الوحدات البرية في جبنيانة وشط مريم أوقفت مجموعات متفرقة تضم توانسة وأجانب كانوا على متن شاحنة وفى سيارات أجرة مجهزين بسترات نجاة وأجهزة تعقب للمواقع.



ونوه إلى أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالقيروان تمكنت من ضبط شخص متهم بانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة عام و9 أشهر.



وأمرت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.