شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد المسجد النبوى الشريف بـ400 طن يوميا من ماء زمزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى أنه يتم تزويد المسجد النبوى بقرابة 400 طن يوميًا من مياه زمزم، ويشرف على تنظيم الأعمال 520 موظفا، من خلال عمليات تعبئة الحافظات ونقلها للأماكن المخصصة لها فى المسجد النبوى وسطحه وساحاته. وفق العربية .

وأوضحت أنه يوجد أكثر من 14 ألف حافظة ماء زمزم موزعة فى جميع أروقة المسجد النبوي، ويتم تجهيزها بأكثر من مليون كوب يوميًا، كما أشارت إلى أنها تُنقل حافظات ماء زمزم عبر 80 عربة يدوية و20 عربة كهربائية لتوزيع الماء داخل أروقة المسجد النبوي، بالإضافة إلى 10 مقطورات أخرى تنقل الحافظات لإعادة تنظيفها وتعقيمها 3 مرات يوميًا ثم إعادة تعبئتها.

وأضافت، فى بيان لها، هناك 8 مواقع لتعبئة حافظات الماء، و3 مراكز لتبريد عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، والتى تُوزع مبردةً للمصلين والزائرين عبر الحقائب المحمولة من قِبل العاملين.

وتقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى على تطوير أعمالها فى كافة المجالات، بتقديم أفضل سبل الراحة لينعم بها الزائر للمسجد النبوي، وتحرص الوكالة ممثلة فى إدارة السقيا على خدمة المصلين والزوار فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال تقديم خدماتها وتكثيف أعمال سقيا زمزم داخل المسجد النبوى وسطحه وساحاته، كما تقوم إدارة السقيا بتهيئة كافة الخدمات والتسهيلات، لضمان سهولة وصول ماء زمزم لجميع زوار المسجد النبوي.

وتعمل الإدارة على تقديم ماء زمزم من خلال الحافظات الثابتة والعبوات ذات الاستخدام الواحد والحافظات المحمولة على الظهر، إضافة إلى تقديم الماء المبرد من خلال نوافير الشرب (المشربيات) وتقديم الماء للأفراد من خلال مشروع سبيل ماء زمزم وتزويد المساجد بالماء المبارك، ويتم ذلك تحت متابعة من فريق العمل بإدارة السقيا بكوادر مهيأة لهذا الغرض.