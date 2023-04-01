شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من "الحج" السعودية للقادمين لأداء مناسك العمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية بتجنب حمل عدد من الأشياء خلال القدوم من الخارج لأداء مناسك العمرة، كما أبرزت الاحتياطات اللازمة للحماية من الاحتيال المالي .
وأوصت الوزارة القادمين إلى السعودية لأداء العمرة بتجنب حمل ما يزيد على 60 ألف ريال، إلى جانب السبائك الذهبية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بشكلٍ عام.
ودعت إلى تحميل التطبيقات البنكية من مصادر رسمية، وعدم إفشاء معلومات البطاقة البنكية، وعدم تحويل الأموال إلى مصادر مجهولة، مع التحقق من الروابط الإلكترونية قبل الدفع.
ولفتت إلى ضرورة تجاهل الرسائل والروابط المجهولة، وإبلاغ البنك والجهات المُختصة عند الاشتباه أو وقوع الاحتيال.
ومن جهة أخحرى، قد خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عددًا من المصلیات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبیرات السنّ بالمسجد الحرام؛ حيث تعمل الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية على تھیئة وتقدیم كافة التسھیلات داخل المصلیات المخصصة لزائرات المسجد الحرام من جمیع الفئات؛ لأداء عباداتھن بكل راحة وطمأنینة.
ويتم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات؛ منها جزء مخصص لذوي الإعاقة، وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للكفیفات من ذوات الإعاقة البصریة، وكذلك توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة وتوزیعھا لمن تحتاجھا، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف، والقلم القارئ، كما یتم تنظیم دخول وخروج القاصدات وذویھن لضمان عدم التدافع، إلى جانب تقدیم العدید من الحلقات القرآنیة والدروس الدینیة، وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعیل المبادرات القیمة والأنشطة، وتوزیع باركودات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.
وتقدم في المصليات الوسائل المساعدة المعينة لكبیرات السن من قاصدات بیت الله الحرام؛ من خلال توفیر القلم القارئ، وحوامل المصاحف، والمصاحف الكبیرة.