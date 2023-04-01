هل الصيام يرفع وظائف الكلى؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هناك حالات طبية عديدة يصعب عليها الصيام خلال الشهر الكريم. فماذا عن مريض الكلى والصيام في رمضان؟ وما هي التوصيات والإرشادات لهذا الأمر؟

قد يكون الصيام لفترات طويلة من اليوم أمرًا مرهقًا للعديد من الأشخاص، بل يمكن أن يصبح الأمر ضارًا للغاية لبعض المرضى خاصة أولئك الذين يعانون من مرض الكلى المزمن. فما هي الإرشادات الطبية الواجب اتباعها مع مريض الكلى في رمضان!

مريض الكلى والصيام

من أهم وظائف الكلى في جسم الإنسان تنظيف الدم. فمن خلال دورة الدم، تقوم الكلى بالتقاط السوائل الزائدة والفضلات والمواد الكيميائية الضارة. حيث تقوم الكلى بفصل هذه المواد عن الدم وتنقيته، ومن ثم إخراجها من الجسم عن طريق البول. لهذا، ينصح دائمًا بتناول كميات وفيرة من الماء من أجل مساعدة الكلى على عملية تنظيف السموم هذه.

إذن، ماذا عن مريض الكلى والصيام والانقطاع عن الشرب والأكل لفترات طويلة من اليوم!

هل الصيام يرفع الكرياتينين

في الحقيقة، ليس هناك أدلة أو مؤشرات طبية واضحة حول حقيقة العلاقة بين مريض الكلى والصيام المتقطع أو المستمر لساعات طويلة من اليوم. إلا أنه يمكن تقسيم مرضى الكلى إلى ثلاث فئات:

1. فئات منخفضة الخطورة

تضم هذه الفئات مرضى الكلى الذين يتمتعون نوعًا ما بمعدل مستقر في الكرياتينين، قد يكونون قادرين على الصيام بشكل طبيعي بشرط أن تتم مراقبة مستوى الكرياتينين في الدم كل فترة.

2. فئات متوسطة الخطورة

تضم هذه الفئات مرضى الكلى الذين يعانون من عدم انتظام وظائف الكلى، وهنا يمكن الصيام خلال شهر رمضان المبارك بشرط أن تتم مراقبة مستوى الكرياتينين في الدم كل أسبوعين بحد أدنى.

3. فئات عالية الخطورة

أما بالنسبة لمريض الكلى المزمن الذي يعاني باستمرار من اضطرابات في وظائف الكلى (بما في ذلك مريض غسيل الكلى، زرع الكلى، حصى الكلى)، فهنا لا ينبغي تشجيعهم على الصيام. وفي حالة إصرار أولئك المرضى على الصيام، هنا تصبح المراقبة الدقيقة أمرًا ضروريًا للغاية.



الإجابة على هذا السؤال يعتمد على مدى قدرة الكلى على العمل، حيث تنقسم درجات كفاءة الكلى إلى خمسة أجزاء:

درجات مريض الكلى والصيام

الدرجة الأولى: 90٪ فأعلى

ثاني درجة: تتراوح ما بين 60٪ و90٪

الدرجة الثالثة: تتراوح ما بين 30٪ و60٪

رابع درجة: تتراوح ما بين 15٪ و30٪

الدرجة الخامسة والأخطر: أقل من 15٪ (وهي مرحلة قصور الكلى التي تتطلب غسيل الكلى)

وبناء على المؤشرات السابق ذكرها، يمكن لدكاترة الكلى السماح لمريض الكلى بالصيام إذا كانت كفاءة الكلى تفوق الـ 60٪ بشرط تفادي فرط التعرق والجفاف.

قرار الصيام لمريض الكلى يختلف من حالة إلى أخرى. لهذا، ينصح بمناقشة هذا الأمر مع الطبيب أولًا.

أجريت العديد من الدراسات حول العالم لدراسة العلاقة بين مريض الكلى والصيام في رمضان. وتبين أن الصيام لا يؤثر سلبًا أو إيجابًا على مرضى الكلى. إلا أنه تجدر الإشارة إلى الانتباه لتناول كميات وفيرة جدًا من المياه والسوائل أثناء فترة الإفطار، من أجل تعويض الجسم عما فقده من سوائل خلال فترة الصيام.

بناء على تجارب العديد من المرضى والأبحاث التي أجريت حول مريض الكلى والصيام المستمر، دائما ما ينصح مريض الكلى باتباع الآتي:



في حالة موافقة الطبيب على صيام مريض الكلى، تتم المتابعة الدورية للمريض خلال الشهر بأكمله.

ترطيب الكلى أثناء فترة الإفطار من خلال تناول الكثير من الماء والسوائل.

الخلاصة، صيام رمضان يعد أحد أركان الإسلام الخمسة الرئيسية. إلا أن صيام رمضان يختلف تمامًا عن الصيام المتقطع. لهذا، يجب على مرضى الكلى جميعهم استشارة الطبيب المختص أولًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل اتخاذ قرار الصيام في رمضان. كل عام وأنتم في أتم صحة وسعادة.

يحتفل العالم بيوم الكلى في 9 مارس/آذار من كل عام، ويعد فرصة لنشر الوعي حول المرض الذي يوصف بالقاتل الصامت والطرق المثالية للوقاية منه.

ويتكاتف العالم في هذا اليوم لتسليط الضوء على أمراض الكلى ومسبباتها وطرق الوقاية منها لتجنب الفشل الكلوي، خاصة في ظل وجود ما يقارب من 850 مليون شخص يعانون من أمراض الكلى على مستوى العالم، وتهدف الحملة إلى وضع سياسات واستراتيجيات عالمية تعزز صحة الكلى للجميع في كل مكان.

وشعار يوم الكلى 2023 هو "صحة الكلى للجميع"، حيث يجب الاستعداد لما هو غير متوقع ودعم المرضى الضعفاء في ظل وقوع الكوارث، سواء كانت الأحداث الكارثية محلية مثل الزلازل، والفيضانات، والحروب، وتقلبات الطقس، أم عالمية مثل جائحة كورونا (كوفيد19).

شعار يوم الكلى 2023

وتؤثر هذه الظروف بشكل كبير على القدرات المعيشية للمجتمع بأكمله مسببة خسائر بشرية ومادية واقتصادية، ويكون الضرر أكثر على المصابين بالأمراض المزمنة غير السارية والتي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الكلى المزمنة.

المصابون بأمراض الكلى يكونون أكثر الفئات ضعفا بين السكان بسبب متطلباتهم المستمرة للرعاية المنسقة باستمرار، والتي غالبا ما تكون على مدى الحياة وتتضمن علاجا مستمرا معقدا.

في السنوات الأخيرة، أدى تأثير COVID-19 على النظام الصحي إلى زيادة الضغط على هذه الفئة الضعيفة من السكان.

ويجب أن يكون المجتمع بأسره، بما في ذلك صناع السياسات، وخدمات الرعاية الصحية، والحكومات، والصناعة، وكذلك الأشخاص المصابون بأمراض الكلى ومقدمو الرعاية لهم، على استعداد لأحداث غير متوقعة لتجنب أي اضطراب في الوصول إلى التشخيص والعلاج والرعاية.

وستركز حملة 2023 على زيادة الوعي بالأحداث الكارثية، سواء كانت طبيعية أم من صنع الإنسان، دولية أم محلية، وتأثيرها على الأشخاص المصابين بأمراض الكلى الذين يُعيق وصولهم إلى خدمات التشخيص والعلاج والرعاية المناسبة.

والأمراض غير المعدية (NCDs)، والتي تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض الكلى المزمنة (CKD)، هي الأسباب الرئيسية للوفاة والإعاقات في جميع أنحاء العالم، وذلك بشكل ملحوظ في الدول المتوسطة الدخل.

ومع عدم وجود علاج فعلي لمنع تطور مرض الكلى المزمن، فإن التقدم غير المكتشف من مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي سيزيد بالتأكيد الحاجة العالمية للعلاجات المكلفة المنقذة للحياة لغسيل الكلى وزرعها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وغالبًا ما يُنظر إلى الأمراض غير المعدية بشكل غير صحيح على أنها ناتجة عن خيارات نمط الحياة السيئة، مع وجود عجز في السياسات يضاعف من خلال تخصيص أموال غير كافية للصحة العامة تركز على الإدارة بدلا من الوقاية، مع عدد قليل فقط من الأمراض غير المعدية المعترف بها، أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري، والمرض التنفسي مزمن".

وتشير التقديرات إلى أن 55% من العبء العالمي للأمراض غير المعدية يُعزى إلى أمراض خارج هذه المجموعة، مثل أمراض الكلى.

يحتاج صانعو السياسات إلى تبني استراتيجيات صحية متكاملة تعطي الأولوية للوقاية، والكشف المبكر، وإدارة الأمراض غير المعدية، بما في ذلك أمراض الكلى.

كما يجب أن تتوافر خدمات الرعاية الصحية، والوصول العادل والمناسب إلى رعاية المرضى في أوقات الطوارئ. ويجب على الحكومات تضمين خطط التأهب للطوارئ في إدارة وكشف الأمراض غير المعدية وتفضل الوقاية من هذه الحالات.

يجب على المرضى التخطيط لحالات الطوارئ من خلال إعداد مجموعة أدوات التي تشمل الطعام والماء والإمدادات الطبية والسجلات الطبية.

ينطوي مرض الكلى المزمن -الذي يطلق عليه أيضا الفشل الكلوي المزمن- على التوقف التدريجي لوظائف الكلى.

ترشّح الكلى المخلفات والسوائل الزائدة من الدم، ثم يمكن التخلص منها في البول، وقد يسبب مرض الكلى المزمن المُتقدِّم تراكم مستويات خطيرة من السوائل والمخلفات في الجسم.

قد تظهر على المريض في المراحل المتقدمة من مرض الكلى المزمن القليل من مؤشرات المرض أو الأعراض. وربما لا يدرك الإصابة إلا بعد تطور الحالة.

يركز علاج مرض الكلى المزمن على إبطاء تفاقم تلف الكلى، ويكون ذلك عادةً بالتحكم في سببه. ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا تمنع تلف الكلى من التفاقم. وقد يتطور مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي في مرحلته الأخيرة، وهي المرحلة التي قد تسبب الوفاة.