شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خرافات لا تعرفها عن الاكتئاب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد عدد حالات الاكتئاب خلال العقود الماضية في كل الدول، لكن الإجهاد الوبائي زاد الطين بلة وأسقط مزيدا من ضحايا مشكلات الصحة العقلية.

معلومات الأشخاص عن الاكتئاب، التي تظهر من معاملاتهم وحديثهم عن المرض، تعكس جهلا بتفاصيله مختلطا بالعديد من الخرافات والمعرفة غير الحقيقية.

مثلا يعتقد الكثير من الناس أن الاكتئاب ليس مرضا حقيقيا، حيث يمكن لمرضاه اختيار التفكير الإيجابي للخروج منه، بينما يسمي آخرون حالتهم بالاكتئاب لمجرد المرور ببعض الحزن.

الاكتئاب السريري هو اضطراب خطير في الصحة العقلية يمكن أن يغير تمامًا الطريقة التي تشعر بها أو تفكر أو تتصرف أو تنام.

ومن الضروري معرفة أنه يمكن علاجه بالأدوية والاستشارة، لكن هذا يتوقف على تشخيصه في أقرب وقت ممكن من الشعور بأعراضه.

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن زيادة بنسبة 25% في انتشار القلق والاكتئاب بعد عام من الوباء، وترجع هذه الزيادة الكبيرة في معدل الانتشار إلى الإحجام عن اعتبار الاكتئاب حالة تحتاج إلى عناية طبية.



عدد موقع hindustantimes الأساطير الشائعة المرتبطة بالاكتئاب نقلا عن استشاري الطب النفسي الدكتور شريكانت شارما، كالتالي:



الحقيقة: أثبتت الدراسات أن الاكتئاب مرتبط بالتغيرات في معدل دوران الدماغ قبل وبعد المشبكي ووظيفة الناقلات العصبية في الدماغ.



الحقيقة: الحزن شعور نشعر به كرد فعل طبيعي للمواقف التي تسبب الألم، لكنه يزول من تلقاء نفسه ولا يضر بحياتنا على المدى الطويل.

أما الاكتئاب فهو شعور دائم بالحزن وفقدان الاهتمام. ينصح باستشارة الطبيب إذا استمر الحزن والتعب لأكثر من أسبوعين.

الحقيقة: بما أن الاكتئاب ينطوي على انحرافات في عمل الناقل العصبي، فإن الاكتئاب في معظم الحالات لا يمكن إدارته فقط بالعلاج بالكلام وتغيير نمط الحياة، حيث يحتاج إلى تدخل طبي.

الخرافة الرابعة: الاكتئاب وراثي

الحقيقة: صحيح أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب من الدرجة الأولى معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب مرتين أو ثلاث مرات.

ومع ذلك، فإن جميع الأشخاص الذين لديهم مثل هذا التاريخ العائلي يصابون بالاكتئاب، وفي الواقع الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ عائلي من الاكتئاب يصابون أيضًا بهذه الحالة.



الحقيقة: يمكن إدارة اكتئاب من خلال تقليل التوتر القائم على اليوجا أو التأمل أو الجمع بينهما.



الحقيقة: من خلال البحث تم العثور على القليل من المكملات العشبية التي قد تكون مفيدة في هذه الحالة، في حين أن البعض الآخر ليس كذلك، لكن في وقت لاحق قد يشكل مخاطر صحية خطيرة.



الحقيقة: مضادات الاكتئاب لا تسبب الإدمان، وإنما مجرد قلة قد يعانون من أعراض الانسحاب إذا تركوا العلاج في منتصف الطريق أو فاتهم أخذ الجرعات.



الحقيقة: عادة لا يتحدث الرجال كثيرًا عن عواطفهم، وبالتالي تقل احتمالية طلب المساعدة.

حذرت مؤسسة الدماغ الألمانية من أن خطر الإصابة بالاكتئاب يرتفع بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضحت أن ذلك يأتي كنتيجة للشعور بالعجز عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي بسبب القيود الجسدية والعقلية المترتبة على السكتة الدماغية.

وأضافت المؤسسة أن أعراض الاكتئاب تتمثل في الحزن العميق وفقدان الدوافع والاهتمامات واضطرابات النوم وتدني الإحساس بقيمة الذات والعصبية وسرعة الاستثارة والغضب والعدوانية وفقدان الأمل والنظرة التشاؤمية للمستقبل والتفكير في الانتحار.

ويتعين على أقارب الأشخاص المصابين بسكتة دماغية استشارة طبيب نفسي فور ملاحظة هذه الأعراض، وذلك للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج الدوائي مثل مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي.