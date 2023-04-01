شكرا لقرائتكم خبر عن خلال رمضان.. مبادرة "مظلة معتمر" لوقاية المعتمرين من أشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى على تقديم خدماتها المتنوعة لقاصدى بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق طيلة، يوم أمس الأربعاء، 856 ألف مصلٍ ومعتمرٍ.

وتتنوع الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين تنوعت ما بين توزيع 51.840 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 18.500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 81 ألف مستفيد، إلى جانب 87 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 137 ألفا و124 مستفيدا.

وأضافت أن جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5 آلاف و308 مستفيدين، واستخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و3 آلاف لتر من المعطرات، و32 ألفا و400 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4 آلاف و900 لتر من معقمات الأيدي، و4 آلاف و800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و4 آلاف و600 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32 ألفا و200 لتر في تعقيم الأسطح.

وأشارت إلى أن اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 1.036 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ 32.006 مستفيد، إلى جانب تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 83 ألفا و489 مستفيدا، وفرش 35 ألف سجاد بالمسجد الحرام.