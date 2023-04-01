شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل الوسواس القهري مرض خطير حقا؟.. يباحثون يوضحون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يؤثر الوسواس القهري على الأطفال والمراهقين والبالغين. وأحد المفاهيم الخاطئة هو أنه خفيف: شخص مرتب جدا أو يحب التنظيف.

لكن الوسواس القهري ليس ممتعا. الهواجس مزعجة للغاية وهناك أفكار متطفلة ومتكررة لا يستطيع الشخص المصاب بالوسواس القهري السيطرة عليها. قد يعتقدون، على سبيل المثال، أنهم أو أحبائهم في خطر شديد.

وتعد الإكراهات أفعالا تخفف مؤقتا من هذه الضائقة، ولكنها تؤدي في النهاية إلى تفاقمها، مثل التحقق من قفل الباب. ويقضي الأشخاص المصابون بالوسواس القهري ساعات كل يوم تستهلكها هذه الدورة، بدلا من أنشطتهم العادية، مثل المدرسة أو العمل أو التمتع بحياة اجتماعية.

ويمكن أن يكون أيضا محزنا جدا لأفراد الأسرة الذين غالبا ما ينتهي بهم الأمر بإكمال الطقوس أو توفير طمأنة مفرطة للشخص المصاب بالوسواس القهري.

وغالبا لا يخبر الأشخاص المصابون بالوسواس القهري الآخرين بأفكارهم المزعجة أو طقوسهم المتكررة.

ولا يسأل الأطباء دائما عن أعراض الوسواس القهري عندما يلتمس الناس العلاج لأول مرة.

وعندما يشعر الناس بالراحة عند التحدث عن أعراض الوسواس القهري لديهم، قد يتم التشخيص بواسطة طبيب عام أو طبيب نفسي أو غيره من متخصصي الرعاية الصحية.

وقد يكون من الصعب أحيانا تمييز الوسواس القهري عن الحالات الأخرى، مثل اضطرابات الأكل أو اضطرابات القلق أو التوحد.

ويعد الحصول على تشخيص إضافي للصحة العقلية أمرا شائعا لدى الأشخاص المصابين بالوسواس القهري. وفي هذه الحالات، يكون مقدم الرعاية الصحية المتمرس في اضطراب الوسواس القهري مفيدا.

ولتشخيص الوسواس القهري، يسأل أخصائي الصحة الأشخاص و/أو أسرهم أسئلة حول وجود الهواجس و/أو الإكراهات، وكيف يؤثر ذلك على حياتهم وعائلاتهم.

وبعد تشخيص شخص ما، من المفيد معرفة المزيد عن الوسواس القهري وما يتضمنه العلاج.

وهناك مجموعة من الأدوية التي تعالج الوسواس القهري بشكل فعال. ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة المزيد عن موعد إضافة الدواء.

ويتلقى العديد من الأشخاص علاجات تبدو ذات مصداقية، ولكنها تفتقر إلى الأدلة، مثل العلاج المعرفي العام غير المخصص للآليات التي تحافظ على الوسواس القهري. وتهدر العلاجات غير الملائمة الوقت والجهد الثمين اللذين يمكن أن يستخدمهما الشخص للتعافي. ويمكن أن تؤدي العلاجات غير الفعالة إلى تفاقم أعراض الوسواس القهري.

وحتى عندما يتلقى شخص ما علاجات الخط الأول القائمة على الأدلة، فإن نحو 40-60% من الأشخاص لا يتحسنون.

والعائق الأكثر شيوعا للحصول على المساعدة هو عدم معرفة من يجب رؤيته أو إلى أين تذهب. ابدأ بطبيبك: أخبره أنك تعتقد أنك مصاب بالوسواس القهري واطلب مناقشة خيارات العلاج. قد يشمل ذلك الأدوية والإحالة إلى طبيب نفسي.

وإذا اخترت العلاج، فمن المهم أن تجد طبيبا يقدم علاجا محددا وفعالا للوسواس القهري.

التقرير من إعداد إيان بيركس، كبير المحاضرين، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني؛ وديفيد كوبر، مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني؛ وجيسيكا جريشام، أستاذة علم النفس، جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني؛ وكاتلين دياسون، مديرة المشروع والأخصائية النفسية، كلية الطب النفسي، جامعة نيو ساوث ويلز سيدني؛ ولارا فاريل، أستاذ مشارك وطبيب نفس سريري، جامعة جريفيث، وليزي مانينغ، محاضرة في علم وظائف الأعضاء وعلم الأعصاب، جامعة نيوكاسل.

يمكن لفحص الدم الذي يكتشف آثار الخلايا السرطانية أن يجنب آلاف المرضى العلاج الكيميائي المرهق كل عام.

ويقوم الباحثون في مستشفى NHS الرائد بفحص ما إذا كان يمكن استخدامه لإظهار ما إذا كانت الجراحة قد أزالت أورام الأمعاء.

ويقولون إن نصف المرضى الذين يعانون من سرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة يتم شفاؤهم عن طريق الجراحة وحدها ويتم علاجهم بشكل مفرط دون داع بالعلاج الكيميائي الوريدي بعد الجراحة.

وتم تجنيد نحو 1600 مريض بسرطان الأمعاء في الدراسة البريطانية، بقيادة مستشفى رويال مارسدن في لندن.

وتعمل اختبارات الدم من خلال البحث عن آثار مجهرية للسرطان في مجرى الدم تسمى الحمض النووي للورم المنتشر.

ويشير وجود هذه العلامات، غير المرئية في عمليات المسح، إلى ما إذا كان المريض قد تم علاجه عن طريق الجراحة أم لا.

وقالت الدكتورة ناورين ستارلينغ، الباحثة الرئيسية في التجربة، إن نتائج الدراسة يمكن أن تؤثر على طريقة علاج الآلاف من مرضى سرطان الأمعاء كل عام.

وقالت: "نصف المرضى المصابين بسرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة يتم شفاؤهم بالجراحة وحدها، لذا فإننا نعالج نسبة كبيرة من المرضى بشكل مفرط. الأمل هو أن تتيح هذه التكنولوجيا المتخصصة تجنيب الكثيرين من مرضى السرطان العلاج الكيميائي غير الضروري".

وتستخدم التجربة، المسماة TRACC، اختبارا تم إنشاؤه بواسطة شركة Guardant Health الأمريكية.

ويتم إرسال العينات إلى مختبراتها في كاليفورنيا لتحليلها مع ظهور النتائج في غضون أسبوعين.

وستفحص التجربة ما إذا كان هناك اختلاف في معدلات البقاء على قيد الحياة بعد ثلاث سنوات بين هؤلاء المرضى الذين استرشد علاجهم بفحص الدم مقارنة بمجموعة العلاج الكيميائي المعياري للرعاية.

كما تجري تجارب في المملكة المتحدة لمراقبة مرضى سرطان الرئة والثدي بنفس الطريقة.

وقالت ستارلينغ إن إمكانية هذا الاختبار الجديد عبر رعاية مرضى السرطان "هائلة"، ليس فقط عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأمراض المتبقية بعد الجراحة، ولكن أيضا للتشخيص المبكر.

ويشارك بن كوك، 52 عاما، الذي يدير صالونا لتصفيف الشعر في تشلسي بلندن، في التجربة.

ففي أوائل شهر مارس من العام الماضي، لاحظ وجود بعض الدماء السوداء في برازه. اتصل بخدمة NHS 111 وتم إرساله إلى A&E.

وتم تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة، وتم علاجه بالجراحة بنجاح. والعلاج القياسي الذهبي بعد ذلك هو عادة الحصول على علاج كيميائي عن طريق الوريد للتخلص من أي خلايا ورمية متبقية وتقليل خطر عودة السرطان.

لكن العلاج الكيميائي المستخدم في سرطان الأمعاء، أوكساليبلاتين، يمكن أن يسبب وخزا مؤلما وخدرا في اليدين والقدمين، يسمى اعتلال الأعصاب المحيطية.

ويمكن أن يكون تلف الأعصاب طويل المدى، وكان بن قلقا من أنه قد يؤثر على قدرته على أداء الوظيفة التي يحبها.

وقال: "لن أتمكن من التعامل مع ذلك. أحتاج إلى العمل - إنه علاجي".

وأظهر اختباره أنه خال من السرطان، لذلك تجنب العلاج الكيميائي الوريدي.

بدلا من ذلك، مثل أي شخص شارك في التجربة، أخذ قرصا كيميائيا عن طريق الفم مرتين في اليوم.

وكان لهذا الحد الأدنى من الآثار الجانبية وسمح له بمواصلة العمل.

وأضاف: "حقيقة عدم وجود أي وخز في يدي كانت مجرد نعمة مطلقة".

ووجدت دراسة أجريت على 455 مريضا بسرطان الأمعاء، قدمت في مؤتمر السرطان العام الماضي، أن استخدام اختبارات الدم لتوجيه العلاج يمكن أن يخفض إلى النصف عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي بعد الجراحة، دون التعرض لخطر الانتكاس.

لكن الدكتورة ستارلينغ تقول إن تجربتها العشوائية الأكبر بكثير ضرورية لمعايرة مقدار الاعتماد بالضبط على الخزعات السائلة.