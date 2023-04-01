شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبب وجوب عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد الإفطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينصح أطباء الأسنان بوجوب تنظيف الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، ولمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة، للحفاظ على صحة الأسنان والفم.

ويعد تنظيف الأسنان بالفرشاة جزءا من الروتين الصباحي لدى الكثيرين، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.

على الرغم من أن تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار قد يكون منطقيا أكثر، إلا أن أطباء الأسنان يقولون إنه من الأفضل تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل تناول الإفطار وليس بعده.

ويوضح الدكتور سام جيثوا، نائب رئيس الأكاديمية البريطانية لطب الأسنان التجميلي: "إن تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الإفطار لا يساعد فقط على إزالة تراكم البلاك من أسنانك، ولكنه يساعد أيضا في إنتاج اللعاب. ويساعد اللعاب أيضا على قتل البكتيريا في فمك".

ووفقا لـ Healthline، تتكاثر البكتيريا المسببة للبلاك في الفم طوال الليل، ما يؤدي إلى طعم "طحلب" ورائحة رائحة الفم الكريهة إلى حد ما.

ووجدت دراسة أجريت عام 2018 أيضا أن إنتاج اللعاب يزداد لمدة خمس دقائق بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.

وبحسب الدكتور جيثوا، فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرة بعد تناول وجبة مبكرة يمكن أن يضر بصحة أسنانك. قائلا: "إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة بعد وقت قصير جدا من تناول الإفطار، فقد تتسبب في مزيد من الضرر لمينا الأسنان في الوقت الذي يكون فيه في أضعف حالاته".

وتساعد معاجين الأسنان بالفلورايد على درء الأحماض في الأطعمة، وفقا للدكتور آلان كلارك، طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة Paste Dental، في بلفاست، إيرلندا الشمالية.

وأضاف: "يساعد التنظيف بالفرشاة قبل الإفطار على إزالة هذه البكتيريا والبيئة الحمضية التي يمكن أن تضر بمينا الأسنان".

وتابع كلارك أن تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد كوب من عصير البرتقال يشبه تنظيف أسنانك بالحمض والبكتيريا.

وبمعنى أوضح، عندما تأكل وجبتك يصبح فمك حامضيا. لذا، ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يزيل المينا. كما أن أسنانك تكون أكثر عرضة للتلف الحمضي من البكتيريا عندما تستيقظ في الصباح، حيث تكون مستويات الكالسيوم في اللعاب عند أدنى مستوياتها

وإذا قمت بتنظيف أسنانك بعد تناول الإفطار، ينصح Healthline بالانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل لإنها "أفضل طريقة لضمان حماية أسنانك وعدم العبث بالمينا".

يكافح الكثيرون من أجل الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة. وفي حين أن هناك مضاعفات واضحة تصاحب قلة النوم، فقد يكون لها أيضا نتائج خطيرة على صحة الفم.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، كبير أخصائيي تقويم الأسنان في Impress، كيف يمكن أن تؤدي ليالي الحرمان من النوم والأرق إلى فقدان الأسنان.

وحذر من أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم قد يؤدي إلى أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة وعدد من المشكلات الأخرى في الفم.

التهاب اللثة

قال قاسم: "من أكثر مشاكل الأسنان شيوعا الناتجة عن الحرمان من النوم التهاب اللثة، وهذا ناتج عن هرمونات التهابية إضافية ينتجها الجسم عندما لا يحصل على قسط كاف من النوم".

وأشار إلى أن أول علامة على التهاب اللثة هو نزيف اللثة. وتابع: "في هذه المرحلة، يجب أن تتصرف وتطلب المشورة من أخصائي طبي، حيث يمكن أن يؤدي التهاب اللثة إلى مشاكل أسنان أكثر خطورة مثل التهاب دواعم السن، وتكوّن الجيوب بين اللثة والأسنان، وفي النهاية فقدان الأسنان".

وأضاف: "راقب صحة اللثة عن كثب إذا كنت ترتدي تقويم الأسنان، لأن أي بكتيريا محبوسة بداخلها سوف تبقة على الأسنان وتتضاعف، ما يسبب المزيد من المشاكل".

وأظهرت الدراسات أيضا أن المصابين بالتهاب دواعم السن معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من أحداث القلب والأوعية الدموية.

وتنص مؤسسة "هارفارد هيلث" على ما يلي: "المصابون بأمراض اللثة لديهم خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو غير ذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف. لكن قد لا يكون هناك اتصال مباشر. ويتمتع الكثير من الأشخاص المصابين بأمراض القلب بلثة صحية، وليس كل من يعاني من أمراض اللثة يعاني من مشاكل في القلب. وعوامل الخطر المشتركة، مثل التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي، قد تفسر الارتباط. ولا يزال هناك شك متزايد في أن أمراض اللثة قد تكون عامل خطر مستقل لأمراض القلب".

طحن الأسنان

أوضح الدكتور قاسم: "على الرغم من أن صرير الأسنان (طحن الأسنان) عادة ما يكون نتيجة للتوتر والقلق، إلا أنه شائع أيضا بين أولئك الذين يعانون من الحرمان من النوم ويمكن أن يؤثر بشكل خطير على صحة فمك".

وأضاف: "الحالات الخفيفة قد لا تتطلب العلاج، ولكن أولئك الذين يضغطون كثيرا ويضغطون كثيرا على أسنانهم يمكن أن يصابوا باضطرابات شديدة في الفك، والصداع والصداع النصفي، والأسنان المفلطحة / المكسورة، وزيادة حساسية الأسنان وحتى فقدان الأسنان".

والوظيفة الأساسية لجهاز المناعة لدينا هي المساعدة في الدفاع عن الجسم ضد العدوى، وهو أمر حيوي في الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

وليس ذلك فحسب، بل يساهم نظام المناعة القوي في صحة الأسنان واللثة، كما أن قلة النوم ستضعف جهاز المناعة وقدرته على حماية الفم من الالتهابات الشائعة.

رائحة الفم الكريهة

كشف الدكتور قاسم أن قلة النوم تقلل من إفراز اللعاب في الفم. وشرح: "اللعاب مطلوب للحفاظ على أفواهنا نظيفة عن طريق تقليل كمية البكتيريا، ولكن إذا كان هذا اللعاب محدودا وتجف أفواهنا، فسوف تتراكم البكتيريا وتنبعث رائحة الأنفاس الكريهة".

وأضاف: "يؤثر الحرمان من النوم على أجسامنا بعدة طرق بخلاف مجرد الشعور بالتعب، ولكن الأكثر إثارة للدهشة هو مدى تأثيره على صحة الفم. وإذا كان لديك تقويم الأسنان، فتأكد من تنبيه أخصائي تقويم الأسنان عند التعرض لأي من هذه الآثار الجانبية، وعندما تعاني من