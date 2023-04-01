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الصحة الموريتانية تلغى فحص كورونا للمسافرين من وإلى البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه لم يعد المسافرون من وإلى البلاد بحاجة إلى تقديم شهادات سلبية اختبار فيروس كورونا (كوفيد- 19) عند الوصول.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم السبت، أن المسافرين من وإلى موريتانيا لم يعودوا بحاجة إلى تقديم شهادة التلقيح ضد مرض (كوفيد 19)، ما لم يشترط البلد المتجه ذلك.

وجاء قرار الوزارة ضمن اعتماد جملة جديدة من الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، والمتعلقة بمراقبة المسافرين عند المنافذ الحدودية للبلاد، وتأسيسا على التحسن المضطرد في التحكم بكورونا، وتماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف غالبية الدول الأخرى.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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