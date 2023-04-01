شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان السعودية يطلع على سير عمل الوحدات العسكرية فى المنطقة الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلى، الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية والوحدات المرابطة على الحدود.

واستقبله لدى وصوله، قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن محمد بن علي العمري، وعدد من كبار قادة القطاعات العسكرية في المنطقة.

وبحسب صحيفة "عكاظ"، استمع رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز من قادة قوتي جازان ونجران، حول المهمات والواجبات العملياتية، واطلع على سير العمل في الوحدات المرابطة.

كما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة ببطولات منسوبي القوات المسلحة والقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم وملكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهمات الموكلة لهم.

وفي ختام الجولة، شارك الرويلي وجبة الإفطار مع الوحدات المشاركة في قوة نجران.