شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المسجد الحرام تفعل برنامج "رفق".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام، ممثلة في إدارة اللجان الميدانية برنامج (رفق) الذي يهدف إلى الرفق وزيادة الرقي في التعامل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام.

وأوضح مساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام ومدير إدارة اللجان الميدانية الأستاذ تركي جرادان الذبياني، أن برنامج ( رفق ) يأتي ضمن مبادرة (الهيئة صديقة القاصدين).

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وبمتابعة دائمة من قِبل وكيل الرئيس العام لشؤون التوعية الميدانية الشيخ ماجد بن صالح السعيدي ، سعياً في بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.



معتمر المسجد الحرام



تنفيذ البرنامج