شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: الاعتداءات المتكررة تظهر التنسيق بين إسرائيل ومجموعات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تظهر التنسيق الوثيق ما بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية، بهدف إطالة الأزمة.



وقالت الخارجية السورية - وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) - إن إسرائيل تستمر بممارسة سياساتها الحربية الإجرامية ضد سوريا، حيث قامت طائراتها بارتكاب عدوان همجي جديد بالتنسيق مع قطعان المجموعات الإرهابية التي شنت عدواناً على القوات السورية في منطقة الدانا.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة تظهر التنسيق الوثيق ما بين إسرائيل، والمجموعات الإرهابية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك النوايا المبيتة ضد سوريا بهدف إطالة الأزمة.



وأكدت الوزارة، أن سوريا تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه التحديات والاعتداءات الفاشية لتحقيق إرادة الشعب السوري في الانتصار وفرض سيادة سوريا على جميع أراضيها وأجوائها.



كانت وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطا بريف دمشق، فيما تصدت وحدات من الجيش السوري، لهجوم شنته مجموعات إرهابية في ريفي حلب وإدلب، وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين.