شكرا لقرائتكم خبر عن المركز السوري للزلازل: تسجيل 10 هزات أرضية خلال 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز السوري لرصد الزلازل، تسجيل 10 هزات أرضية منذ يوم أمس حتى اليوم /الجمعة/ متفاوتة الشدة.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية /سانا/ - أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي رصدت هزة أرضية اليوم، عند الساعة 13.57، بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر شمال غرب مدينة حلب بحوالي 85 كيلومتراً وعلى عمق 11 كيلومتراً.



وأشار المركز إلى أنه سجل 9 هزات خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى صباح اليوم شدتها أقل من 3.6 درجات على مقياس ريختر، موضحا أن 4 من الهزات المسجلة كانت في لواء اسكندرون و5 في تركيا، مشيراً إلى أن الوضع الزلزالي يتجه نحو العودة لما كان سائداً قبل 6 من فبراير الماضي.