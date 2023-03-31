شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يقضي على عدد من الإرهابيين ويصيب آخرين بريف حلب الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت وحدات من الجيش السوري، لهجوم شنته مجموعات إرهابية تنتشر بريف حلب الغربي، وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين.