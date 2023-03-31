شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعرقل وصول المصلين للأقصى فى الجمعة الثانية من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، فى الجمعة الثانية من شهر رمضان، وذلك بنصبها عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة.