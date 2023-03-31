شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية الروسى والتونسى يبحثان هاتفيا القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بحث أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة.

وكانت المكالمة مناسبة جدد خلالها الوزير الروسي سيرجي لافروف، التهاني لنبيل عمّار، بمناسبة نيله ثقة الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيينه على رأس الدبلوماسية التونسية، وذلك بعد رسالة التهنئة التي كان قد وجهها له سابقا.

وتناولت المحادثة بالأساس علاقات الصداقة العريقة بين البلدين، القائمة على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة.

وتبادل الطرفان الرأي حول أهمية المواقف المتوازنة والمسؤولة في عالم يشهد تغيرات عميقة وسريعة.

كما تطرق الوزيران إلى أهم الاستحقاقات الثنائية القادمة، وسبل تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتشاورا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.