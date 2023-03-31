شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وإيران يؤكدان التمسك بمبادئ وأهداف حركة عدم الانحياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي تلقاه، الخميس، من نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تمسكهما المُشترك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الجزائرية؛ فإن وزير الخارجية الإيراني، هنأ عطاف على تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، وتبادل معه التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الوزارة، أن الطرفين، استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها، واتفقا على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وفي سياق تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جدد رئيسا دبلوماسية البلدين تضامنهما الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعمهما الثابت لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكدا تمسكهما المشترك بدور الدبلوماسية متعددة الأطراف في بلورة حلول سلمية للأزمات من شأنها أن تمكن المجموعة الدولية من تجاوز حالة الاستقطاب الراهنة وتجنب عواقبها الوخيمة على السلم والأمن الدوليين.