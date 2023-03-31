شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد متانة ورسوخ العلاقات مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، متانة ورسوخ العلاقات بين الأردن والإمارات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك عبدالله الثاني، الخميس، مع الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، هنأه خلاله بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب الملك عبدالله الثانى عن تمنياته للشيخ خالد بن زايد بدوام التوفيق والسداد في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها العزيز، في ظل قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأكد العاهل الأردني عمق العلاقات المتينة والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين.