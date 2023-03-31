شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والفاتيكان يؤكدان أهمية التعاون والتشاور المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية دولة الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس؛ حرصهما المشترك على استمرار التشاور والتنسيق في إطار العلاقات التاريخية التي تربط المملكة والفاتيكان، وعلى تعزيز التعاون في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد نقل الصفدي، للمطران بول، خلال الاتصال، تحيات الملك عبدالله الثاني إلى قداسة البابا فرنسيس وتمنياته لقداسته بالشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

وأشار البيان إلى أن الصفدي والمطران غالاغير، بحثا العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها القضية الفلسطينية.