شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية توحيد صفوف الشعب لإزالة كافة العقبات السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، أهمية توحيد الصفوف بين جميع أطياف الشعب من أجل إزالة كافة العقبات السياسية وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.

وأفاد مكتب السوداني ـ في بيان صحفي، الخميس ـ بأن هذا التصريح جاء خلال استقبال السوداني، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع العيساوي لمناقشة العديد من القضايا الهامة والملحة في البلاد.

وأوضح أن اللقاء شهد التباحث في عدد من الملفات على رأسها القضايا المتعلقة بالمستوى الوطني، وأهم الخطوات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها التنفيذية للمضي في ملف الخدمات والبنى التحتية، فضلا عن أهمية توحيد الصف الوطني، والعمل على رفد البرنامج الحكومي وأولوياته بالدعم وإزالة العقبات السياسية من أجل مصلحة المواطن وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن هذه المباحثات تأتي في الوقت الذي أكد فيه رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، أهمية التواصل المستمر بين القوى السياسية لحل جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.