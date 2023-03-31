شكرا لقرائتكم خبر عن العراق و"النقد الدولى" يبحثان التعاون فى مجال دعم السياسات والخطط المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الخميس/، مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولى فى العراق غازى شبيكات، التعاون فى مجال دعم السياسات والخطط المالية بما يسهم فى تحقيق استقرار الاقتصاد العراقى.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن اللقاء شهد مناقشة أهمية الإصلاحات المالية والإدارية التي تبنتها الحكومة العراقية، وإسناد جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد.

يذكرأن، قال البنك المركزى العراقى إنه تم تحرير القيود على مبيعات الدولار، مضيفا أنه نستطيع بيع أى كمية ما دام هناك طلب حقيقى عليه"، بحسب تصريحات لرئيس البنك المركزى العراقى للتلفزيون الرسمى العراقى.

وأضاف المركزى العراقى أنه لا نحتاج لتأسيس مصارف جديدة في الوقت الراهن أو المستقبل، وتابع البنك المركزى العراقى الفرق بين سعرى الصرف الرسمى والموازى سيختفي تدريجيا.

وكان مصرف الرافدين أعلن، إطلاق الدفعة السادسة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.



وقال المكتب الإعلامى للمصرف في بيان إنه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التى تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار".



وأضاف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن يستكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها"، داعيا المتقاعدين إلى "مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة".



وتابع البيان، أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين"