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الخارجية السورية تؤكد ضرورة وضع حد للإعتداءت الإسرائيلية كى تنعم المنطقة بالسلام

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الإعتداء الإسرائيلى على محيط دمشق هو استمرار للنهج العدوانى تجاه شعوب ودول المنطقة، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات كى تنعم المنطقة بالسلام .

و أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية ، أنه لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلى ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التى يرتكبها”.


يذكر أن جنديين سوريين كانا قد أصيبا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلى استهدف بالصواريخ نقاطاً فى محيط مدينة دمشق فجر اليوم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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