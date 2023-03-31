شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية تؤكد ضرورة وضع حد للإعتداءت الإسرائيلية كى تنعم المنطقة بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن الإعتداء الإسرائيلى على محيط دمشق هو استمرار للنهج العدوانى تجاه شعوب ودول المنطقة، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات كى تنعم المنطقة بالسلام .

و أوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية ، أنه لا يمكن أن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار إذا لم يتم وضع حد للاحتلال الإسرائيلى ولاعتداءاته المتكررة، ومحاسبته على الجرائم التى يرتكبها”.



يذكر أن جنديين سوريين كانا قد أصيبا ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلى استهدف بالصواريخ نقاطاً فى محيط مدينة دمشق فجر اليوم.