شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى العراقى يعلن تحرير القيود على مبيعات الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البنك المركزى العراقى إنه تم تحرير القيود على مبيعات الدولار، مضيفا أنه نستطيع بيع أى كمية ما دام هناك طلب حقيقى عليه"، بحسب تصريحات لرئيس البنك المركزى العراقى للتلفزيون الرسمى العراقى.

وأضاف المركزى العراقى أنه لا نحتاج لتأسيس مصارف جديدة في الوقت الراهن أو المستقبل، وتابع البنك المركزى العراقى الفرق بين سعرى الصرف الرسمى والموازى سيختفي تدريجيا.

وكان مصرف الرافدين أعلن اليوم ، الخميس، إطلاق الدفعة السادسة من السلف المخصصة للمتقاعدين المدني والعسكري عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إنه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التى تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليون دينار".



وأضاف، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ المتقاعد عبر رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد أن يستكمل الإجراءات كافة لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي إليها"، داعيا المتقاعدين إلى "مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة".



وتابع البيان، أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين"

