شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل اللبنانى يوقف مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين بمطار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حمية، وقف مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت وعدم السير بتنفيذ العقد المبرم مع إحدى الشركات الأجنبية، مؤكدًا اعتبار العقد وكأنه غير موجود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، اليوم/الخميس/، أكد خلاله على اعتبار العقد وكأنه غير موجود وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي أثاره الإعلان عن تفيذ المشروع بالأمر المباشر دون مناقصة ولا اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة.



وقال حمية إن قراره جاء حسمًا للجدل رغم أهمية المشروع، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، موضحًا أنه تبين أن هناك وجهتي نظر قانونية للموضوع.