شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: متقاعدو الجيش يطالبون بدولرة رواتبهم ويمهلون المسئولين حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وفد من متقاعدى الجيش والقوى الأمنية بلبنان أنهم التقوا بحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة اليوم عقب المظاهرات التي نظمها المتقاعدون وممثلو الموظفين الحكوميين اليوم في ساحة رياض الصلح بمحيط مجلس الوزراء اللبناني وأمام مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا في وسط العاصمة بيروت.

وأوضح الوفد - الذي ضم العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم - أنه أكد خلال اللقاء على المطالب التي تم اعلانها اليوم وخصوصًا فيما يتعلق بقبض المعاشات والرواتب بالدولار الأمريكي على أن يتم تحويل الأجور من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي وفقًا لسعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية وقت إقرار موازنة العام الماضي والتي كانت 28500 ليرة للدولار، وليس على سعر منصة صيرفة الحالي البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.



ووفقًا للوفد، أشار حاكم المصرف المركزي أنه سيبحث الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل خلال بضعة أيام.



وأعلن الوفد أنه في حال عدم التوصل الى نتيجة حتى الاثنين المقبل، فالتحركات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب.



وكان عدد من المتقاعدين العسكريين وقطاع من الموظفين قد نظموا مظاهرات أمام مصرف لبنان اليوم وحاول البعض تسلق أسوار المصرف وقطع الأسلاك الشائكة أعلى الأسوار في محاولة لاقتحامه، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات.