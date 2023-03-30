شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى يؤكد أهمية دور "الأونروا" فى دعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا" فى دعم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم /الخميس/، المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني والوفد المرافق له، حيث أشار المقداد إلى أهميّة زيارات المسؤولين الأمميين المستمرة إلى سوريا ليحصلوا على رؤية أوضح للتأثير اللاإنساني للعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب على الشعب السوري واللاجئين الفلسطينيين وخاصة بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).



بدوره، أعرب لازاريني عن شكره الحكومة السورية على الدعم الكبير الذي تقدمه لعمل الأونروا في سوريا، والذي أسفر مؤخرا عن إعادة تأهيل مخيم اليرموك وعودة الأهالي، بالإضافة إلى تقديمها الدعم المتواصل إلى اللاجئين الفلسطينيين في جميع سوريا وخاصة بعد كارثة الزلزال الذي ضرب بعض المحافظات السورية فبراير الماضي.