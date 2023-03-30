شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى يوم الأرض شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى، اليوم /الخميس/، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى فعالية لإحياء ذكرى يوم الأرض، شرق محافظة غزة.

وقالت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، إن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض شرق منطقة ملكة شرق غزة، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز بشكل مباشر في صدره، نقل إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.



ويوم الأرض الفلسطيني هو يوم يُحييه الفلسطينيون في 30 مارس من كلِ سنة، وتَعود أحداثه لمارس 1976 بعد أن قامت سلطات الاحتلال بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي ذات الملكيّة الخاصّة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة، وقد عم إضراب عام ومسيرات من الجليل إلى النقب واندلعت مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة واعتقال المئات.



ويعد يوم الأرض حدثا محوريا في الصراع بحيث كان المرة الأولى التي يُنظم فيها العرب في فلسطين منذ عام 1948 احتجاجات منظمة ردا على السياسات الإسرائيلية بصفة جماعية وطنية فلسطينية.