شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يبحثان ملف انتخابات مجالس المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محافظ ديالى العراقية مثنى التميمى مع الممثل العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية فى العراق كلاوديو كوردونى، ملف انتخابات مجالس المحافظات المقبلة والمشاريع الخدمية فى المحافظة.

وأكد محافظ ديالى العراقية -خلال اللقاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس- أن المحافظة بيئة صالحة للاستثمار وبحاجة إلى الدعم الدولي وقدوم الشركات الأجنبية.

من جانب أخر بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقى محمد على تميم، مع المدير الإقليمى لصندوق النقد الدولى غازى الشبيكات، آليات تحقيق الاصلاحات الاقتصادية والمالية فى العراق.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان اليوم الخميس، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه تم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد كاظم، التباحث في عدد من الملفات ذات الصلة بعمل الصندوق في العراق، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التطرق الى ملف الاصلاح الاقتصادي والمالي، وإمكانية الاستفادة من إمكانات وخبرات صندوق النقد الدولى في دعم جهود الحكومة العراقية في هذا المجال، لاسيما في مايتعلق باعداد الموازنات المتوسطة المدى، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي.

بدوره، أبدى الشبيكات "استعداد الصندوق لتقديم الدعم الممكن للعراق في العديد المجالات، سواء المتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والمالية، أو الإحصائية".