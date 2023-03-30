شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيويورك أبوظبي ترسم خريطة جديدة نادرة للمريخ.. بفضل مسبار الأمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي نجاح فريق بقيادة عالم الفلك والباحث في مركز علوم الفضاء بالجامعة الدكتور ديمترا أتري، في وضع خريطة لكوكب المريخ باستخدام صور حصرية التقطتها كاميرا الاستكشاف الرقمية EXI.

وتمثل الكاميرا المذكورة نظام تصوير متطور في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، مسبار الأمل، الذي يدور في مدار الكوكب الأحمر حاليًا.



وتعرض الخريطة صورًا جديدة كليًا للمريخ، ما يمثل خير دليل على التقدم الهائل للإمارات في العلوم، ويشكل حافزًا كبيرًا يستقطب الشباب الإماراتيين إلى مهن في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الدولة.



وتشكل الخريطة ثمرة أكثر من 3 آلاف رصد من كاميرا الاستكشاف الرقمية في المسبار، حيث أنشأها الفريق بتجميع آلاف الصور على مدار سنة مريخية واحدة؛ ما يعادل عامين أرضيين.



وتُظهر الخريطة مناطق ومعالم من المريخ تبرز تضاريسه الرئيسية بدقة استثنائية، بما فيها القمم الجليدية قطبية والجبال والبراكين، وبقايا الأنهار الجافة،والبحيرات، والوديان، وفوهات الارتطام بالنيازك.



وقال ديمترا أتري: "نعتزم إتاحة الوصول إلى الخريطة للجميع حول العالم، في جزء من إصدار أحدث وأكثر تقدمًا من أطلس المريخ، حيث نخطط لنشره باللغتين العربية والإنجليزية، ونأمل أن يمنح الباحثين والطلاب أداة مفيدة لتعميق معرفتهم بالمريخ، ما يؤكد الإمكانات التي يتمتع بها قطاع الفضاء في الدولة".



وأضاف "تمثل خريطة المريخ عند اكتمالها خطوة إضافية في سياق تحقيق هدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في توفير تصور شامل لمناخ الكوكب، وتمكنت أكثر من 30 مركبة فضائية من توفير لمحة عن مناخ المريخ، إلا أن مهمة مسبار الأمل تتضمن تتبع التغيرات الفصلية على مدار السنة المريخية، ويساعد المسبار الباحثين العالميين على إنشاء هذه الصور الشاملة للكوكب بفضل موقعه الاستراتيجي، حيث يدور حول الكوكب بمسار بيضاوي يتيح له الرصد من مسافة أبعد بكثير مقارنةً بالمركبات الأخرى، ما يوفر للباحثين صورًا شاملة للكوكب".