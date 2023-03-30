شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: استسلام قائد مليشيات الخوارج الإرهابية فى شبيلى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استسلم قائد مليشيات الخوارج الإرهابية فى قرية "مايا فارح" التابعة لمحافظة شبيلى السفلى للقوات المسلحة الوطنية الصومالية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الخميس، أن قائد الميلشيا (40 عاما) كان عضوًا فى مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة لمدة 9 سنوات وأنه فى الآونة الأخيرة كان العديد من القياديين البارزين في صفوف المتمردين بدأوا يستسلمون للجيش الوطني الذي توعد بتصفية فلول الإرهابيين المتواجدين في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.