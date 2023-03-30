شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون لبنانيون يحاولون اقتحام المصرف المركزى احتجاجا على الأوضاع المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مواطنون لبنانيون مظاهرة حاشدة أمام المدخل الرئيسى لمصرف لبنان المركزى، احتجاجا على الأوضاع المالية والاقتصادية فى البلاد، وأغلقوا شارع الحمرا الحيوى بوسط العاصمة بيروت، وذلك وسط انتشار أمنى مكثف.

وشارك في المظاهرة عدد من المتقاعدين بالجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، للمطالبة بزيادة المعاشات وصرفها بالدولار الأمريكي حصرا وليس بالليرة على أن يتم احتساب المعاش وفقا لسعر منصة "صيرفة" الرسمية، العام الماضي، البالغ 28 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالى للمنصة البالغ 90 ألف ليرة للدولار الواحد.

وحاول متظاهرون اقتحام أسوار المصرف وقص الأسلاك الشائكة، إلا أن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات.

كما أشعل المتظاهرون النيران في إطارات السيارات القديمة بمحيط المصرف في شارع الحمرا.