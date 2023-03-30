شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دواء روسي فريد لعلاج آثار "كورونا" يجتاز بنجاح مرحلة الاختبارات السريرية الثالثة.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المكتب الإعلامي للوكالة الفيدرالية للطب البيولوجي في روسيا، أن عقار "Leitragin" لمنع وعلاج عاصفة السيتوكين التي تفاقم مرض "كوفيد-19" اجتاز المرحلة 3 من الاختبارات السريرية.



وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن استخدام هذا الدواء يقلل بمقدار 1.5 مرة من فترة علاج المصابين بـ "كوفيد-19". وبالإضافة إلى ذلك لم تسجل أي آثار سلبية لدى المرضى الذين تناولوا الدواء "Leitragin، وهو ما يؤكد فائدته وعدم خطورته.

ويشير مصدر في الوكالة، إلى أن عاصفة السيتوكين تسبق ظهور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة وقصور العديد من أعضاء الجسم واضطراب عملية تخثر الدم، هي تعتبر السبب الرئيسي للوفيات بسبب "كوفيد-19".

اكتشف العلماء، أن سبب حدوث عاصفة السيتوكين عند بعض مرضى "كوفيد-19" هو وجود بروتين galectin-9 في دمهم. وكلما كان مستوى هذا البروتين مرتفعا، تزداد المضاعفات الخطيرة.

وقد توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة ألبيرتا الكندية، بعد تحليل ودراسة عينات دم 120 مصابا بمرض "كوفيد-19"، حيث اتضح لهم أن مستوى galectin-9 عند هؤلاء المرضى مرتفع جدا، مقارنة بمرضى نقص المناعة البشرية، الذين عندهم مستوى هذا البروتين يكون عادة أعلى من المعتاد.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة، يعتبر مستوى البروتين galectin-9 في الدم مؤشرا بيولوجيا لتشخيص "كوفيد-19" ويشير إلى احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.

ويرتبط هذا البروتين بالخلايا المناعية في الجسم، التي تبدأ بإفراز السيتوكينات المسببة للالتهابات ردا على العدوى، ما يؤدي إلى إتلاف الخلايا وإفراز الجسم للمزيد من السيتوكينات. وقد تؤدي عاصفة السيتوكينات إلى وفاة المريض، خاصة وأنه حاليا لا توجد أدوية وعقاقير تكبح نشاط هذا البروتين عند الإنسان.

أعلن ألكسندر ماكاروف، مدير معهد إنجلهاردت للبيولوجيا، أن خبراء المعهد استخدموا الفئران المخبرية المعدلة وراثيا، في علاج "عاصفة السيتوكين" التي تسبب مضاعفات عند مرضى "كوفيد-19".

وأشار الأكاديمي ألكسندر ماكاروف، إلى أنه لايمكن الاستغناء عن حيوانات مخبرية، معدلة وراثيا باستخدام التكنولوجيا الوراثية، التي يصبح جسمها بعد ذلك "يحاكي" جسم الإنسان. في اختبار وسائل علاج مختلف الأمراض.

وقال ماكاروف، في اجتماع حول تطوير التقنيات الوراثية في روسيا، الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "نحن نعمل مع فئران مخبرية معدلة وراثيا يطلق عليها "فئران بشرية" لأن جينات بشرية حلت محل جزء من جينات هذه الفئران".

وأضاف، "غير الخبراء جينات بعض هذه الفئران، بجينات سيتوكين بشرية، بهدف دراسة تأثير ما يسمى "عاصفة السيتوكين"، التي يسببها بشكل رئيسي انترلوكين-6. وقد أظهر علاج مركب لحجب السيتوكين فعالية عالية في علاج هذا المرض التنفسي".

و "عاصفة السيتوكين"، تحصل نتيجة رد فعل عنيف لمنظومة مناعة الجسم، يؤدي إلى ارتفاع مستوى السيتوكينات (الجزيئات التي تتحكم بالاستجابة المناعية) في الدم، ما يؤدي إلى الفوضى وبالتالي مهاجمة وتدمير خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم. وتكون النتيجة في النهاية الموت.