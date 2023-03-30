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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يُفضِّل البعض في شهر رمضان، الخلود إلى النوم وعدم الاستيقاظ قبل الفجر لتناول السحور. وهؤلاء يضيعون على أنفسهم جُملة من الفوائد الصحية.

فوائد للسحور في رمضان

تمكن أهمية وجبة السحور في أن عدد ساعات الصيام كبير يصل في بعض البلدان إلى 20 ساعة.



هذه المدة الطويلة تتطلب الحصول على الطاقة الكافية التي تساعد الجسم على صيام النهار دون مشقة أو عناء.

فوائد السحور

في السطور التالية نقدّم مجموعة من فوائد وجبة السحور في رمضان:

• يمنع الإصابة بالإعياء الشديد والصداع في أثناء نهار رمضان.

• يحافظ على مستويات السكر في الدم، خصوصًا مع الاستمرار في عدم تناول الطعام لفترة طويلة.

• يعمل على تخفيف الشعور الطبيعي بالعطش، خصوصًا في فترات الحر الشديد.

• يدعم صحة الجهاز الهضمي.

• يمد الجسم بالطاقة المناسبة للصيام.

• يحافظ على الوزن المثالي للجسم.

• يقي من الشعور بالعطش والجوع.