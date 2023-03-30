شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 شبان فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال لجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، التى داهمت بلدة "قباطية" جنوب جنين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت (قباطية)، وداهمت منزل الأسير المحرر يوسف نزال في محاولة اعتقال شقيقه معتصم، الذي لم يكن متواجدا حينها في المنزل.

بدورها.. ذكرت مصادر طبية أن ثلاثة شبان أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص الحي، وتم نقلهم لمستشفيي جنين الحكومي وابن سينا.

وفي سياق متصل.. اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الزبابدة وجبع، وقريتي مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.