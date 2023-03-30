شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات "جزائرية-إيطالية" حول القضايا المتعلقة بضفتي البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، مع نظيره الإيطالي، أنطونيو تاجانى، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين على تقارب وجهات نظر البلدين القائمة على أساس احترام الشرعية الدولية والطموح المتبادل الذي يحدوهما في نشر الاستقرار والازدهار، لا سيما في المنطقة المغاربية وفي كل ربوع أفريقيا.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير الجزائري، الأربعاء، من الوزير الإيطالي، الذي هنأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه المحادثة التي تأتي في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، سمحت للوزيرين باستعراض التقدم المحرز في سبيل تعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين اللذين تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي يحتفل الطرفان هذا العام بالذكرى العشرين للتوقيع عليها.