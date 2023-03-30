شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات عراقية لبحث أخر تطورات الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، أهمية التواصل المستمر بين القوى السياسية لحل جميع الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

وأفاد مكتب الحكيم ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ بأن "هذا التصريح يأتي خلال استقبال رئيس تيار الحكمة العراقي رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له"، حيث أشادوا بالعلاقات المتينة والتعاون الوثيق بين أربيل وبغداد إزاء مكافحة الجماعات الإرهابية في البلاد.

وشدد الحكيم - حسب البيان - على ضرورة حفظ مصالح الجميع واعتماد معادلة الحقوق والواجبات الكفيلة بحل جميع الإشكالات والخلافات بين أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد"، مؤكدا دعمه لأي خطوة تسهم في تحسين الوضع في البلاد.

تأتي هذه المباحثات في الوقت الذي أكد خلاله الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة اعتماد الحوار لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل.

وتسعى الحكومة العراقية الحالية إلى ايجاد حل لعدد من الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، أبرزها قانون النفط والغاز، والانتشار الأمني في كركوك، ومرتبات موظفي الإقليم، ومسألة سيادة بغداد على المنافذ الحدودية الموجودة داخل الإقليم مع تركيا وإيران، وكذلك مطاري أربيل والسليمانية، حيث اعتبر الدستور النافذ في البلاد منذ عام 2005 هذا الملف سيادياً، وتحت سلطة بغداد.