شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يبحثان مستقبل التعاون العسكري المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن والعراق مستقبل التعاون العسكري بين البلدين، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي والوفد المرافق، حيث جرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وقال الحنيطي إن العلاقات الأردنية العراقية تشكل أنموذجاً يحتذى به لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات، وإن التعاون مستمر مع القوات المسلحة العراقية في المجالات العسكرية كافة، من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتبادلة.



بدوره، أكد وزير الدفاع العراقي عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في مكافحة الإرهاب والتطرف وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



واستمع الحنيطي والوفد الضيف، بحضور السفير العراقي في عمّان ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق العسكري العراقي في عمان، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين مجالات التعاون المقترحة بين البلدين، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.