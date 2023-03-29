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"شؤون الحرمين" تكثف أعمال المسوح الإحصائية لتحسين جودة الخدمات

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القاهرة - سامية سيد - كثفت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، ممثلة بإدارة تجربة ضيف الرحمن بالإدارة العامة للإحصاء، أعمال المسوح الإحصائية، وذلك استمرارًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ .


وقال مدير إدارة الإحصاء عيسى الهذلي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء /واس/ - إن أعمال المسوح تمت عن طريق الاستبيانات بشكل موسع في الدراسات الإحصائية، وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة، عبر استخدام 75 لوحة باركود مزودة ب 6 لغات عالمية، موزعة في أربع محطات رئيسة وهي: (الساحات، ومباني المصليات، وصحن المطاف، والمسعى).


وأشار إلى أنه تم قياس الأداء التشغيلي للخدمات وقياس انطباعات المستفيدين عن الخدمات في مواقع التواصل الاجتماعي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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